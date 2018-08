TORRE DEL GRECO – Oggi sarebbe stato il compleanno per i suoi 27 anni, un appuntamento che Gerardo Esposito, uno dei quattro ragazzi di Torre del Greco (Napoli) deceduti nel crollo del ponte Morandi a Genova, aveva deciso di trascorrere a Barcellona insieme con gli amici di una vita [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Invece proprio oggi i resti mortali di Gerardo Esposito sono stati interrati insieme con quelli di Antonio Stanzione nel cimitero torrese mentre i familiari di Michele Battiloro e Michele Bertonati hanno deciso che i loro cari saranno cremati.

Ad informare della decisione dei parenti dei ragazzi è il sindaco Giovanni Palomba che anche oggi (come ha fatto dal momento della tragedia) è stato vicino ai genitori delle quattro vittime. “Mi sono stretto ancora una volta alle famiglie – spiega il primo cittadino – in un giorno per me particolare visto che proprio oggi sono diventato nonno. Abbiamo in programma una serie di iniziative che intendiamo promuovere per ricordare i ragazzi e far sì che la comunità possa sempre tenere viva la memoria di questi figli di Torre del Greco”.