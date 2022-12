Germania, golpe nostalgici del Reich. Si chiama Maximilian Eder il cittadino tedesco arrestato in un albergo a Perugia nell’ambito della vasta operazione di polizia istruita in Germania per sgominare una rete di nostalgici del Reich accusati di preparare un golpe.

In particolare il gruppo terroristico denominato Reichsburger (cittadini del Reich) preparava un colpo di mano per prendere il Bundestag, la sede del Parlamento federale a Berlino.

Ex colonnello, si è distinto nei mesi scorsi per aver capeggiato – in uniforme e basco amaranto – proteste contro le restrizioni imposte dal Governo tedesco per il Coronavirus. L’uomo sarebbe un un militante del movimento ‘Querdenker‘ (‘Pensatori laterali’), molto attivo sui canali social a promuovere idee di estrema destra in analogia a quanto fa il gruppo americano QAnon.

Eder avrebbe avuto un ruolo di reclutamento di personale e probabilmente di armi per portare a compimento il presunto assalto al Bundestag.

Chi è l’ex ufficiale arrestato a Perugia

“È questo il compito che avrebbe avuto l’uomo, stando a quando si apprende dai canali mediatici a seguito della vasta operazione eseguita dall’autorità giudiziaria tedesca”, ha spiegato il dirigente capo della Digos, Gianfranco Leva, nel corso della conferenza stampa di oggi pomeriggio.

“Il soggetto – ha aggiunto il dirigente – sarebbe prima uscito dal gruppo di estrema destra, per poi farvi ritorno con questo ruolo di reclutamento”.

In Italia l’uomo, un 64enne, sarebbe arrivato dai Balcani e non direttamente dalla Germania. Il pc portatile che gli è stato sequestrato “sarà oggetto di ulteriori indagini”, ha sottolineato il dirigente della Digos umbra.

L’ex ufficiale al momento dell’arresto non ha opposto resistenza e non aveva con sé armi. Secondo la polizia avrebbe scelto di alloggiare in un albergo anche per sfruttare la rete wi-fi della struttura così da eludere controlli diretti sulle proprie reti internet.