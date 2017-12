ROMA – Gesonita Barbosa, oltre al marito è accusata di aver ucciso un anziano vicino a Sestri Levante. Ci sarebbe l’ombra di un altro omicidio nella vita di Gesonita Barbosa, la donna arrestata insieme al compagno Paolo Ginocchio con l’accusa di avere ucciso il marito Antonio Olivieri il 23 novembre a Sestri Levante.

Due testimoni, secondo quanto raccontato da alcuni quotidiani, hanno riferito agli agenti della squadra mobile genovese che Olivieri aveva raccontato loro che la moglie lo aveva minacciato un giorno urlandogli “dammi i soldi altrimenti fai la fine di Bacigalupo, l’ho soffocato”.

Aldo Bacigalupo era un anziano vicino di casa della donna, morto nel 2016. Barbosa ogni tanto si recava da lui per accudirlo e in alcune occasioni c’erano state discussioni tra i due per motivi di soldi. La morte dell’anziano, trovato privo di vita nel suo letto, venne ritenuta ‘naturale’. Ma dopo quella testimonianza e, soprattutto, dopo l’omicidio di Olivieri, il quadro è cambiato.

C’è anche la morte di un altro uomo nella vita della donna: a agosto era stato trovato privo di vita il suo compagno di allora, un albanese di 38 anni, stroncato dalla droga. Nelle prossime settimane, secondo indiscrezioni, potrebbero essere sentiti i familiari dell’anziano per provare a capire se vi siano elementi utili per una eventuale nuova contestazione alla Barbosa.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX e da La Stampa, Gesonita Barbosa aveva prestato assistenza all’ottantenne Baccigalupo: era sua vicina di casa e in qualche occasione aveva anche litigato con lui. Il 21 settembre 2016 l’uomo morì e il decesso venne archiviato come morte naturale. Adesso, però, a seguito delle testimonianze, il pm genovese Piercarlo Di Gennaro che chiesto approfondimenti specifici incaricando la polizia di una serie di interrogatori.