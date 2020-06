Gessica Lattuca, la mamma a La Vita in Diretta: “Dov’è mia figlia? Non ho più speranze”

ROMA – “Dov’è mia figlia? Io non ho più speranza”. E’ l’appello della mamma di Gessica Lattuca che, in collegamento con la Vita in Diretta, ha fatto commuovere Lorella Cuccarini.

La 27enne di Favara (Agrigento), e madre di quattro figli è sparita nel nulla dal 12 agosto 2018. Quella sera la signora Giuseppa Caramanno, sua madre, l’ha vista per l’ultima volta.

Gessica si era allontanata dalla casa nella quale viveva con la madre e i quattro figli, dicendo che sarebbe andata a trovare suo fratello Vincenzo. Ma a casa di quest’ultimo non è mai arrivata.

Disperata, ai microfoni della Vita in Diretta, la signora Giuseppa ha raccontato: “Stiamo crescendo i suoi quattro figli con amore, ma mi chiedono sempre di lei”.

“Il più piccolo chiama mamma, perché sente gli altri ma in realtà non l’ha mai conosciuta. Qualcuno ha visto e non parla”.

Quindi l’appello: “Mia figlia è scomparsa in piena estate. Sono due anni che è sparita e io non ho più speranza”.

Visibilmente commossa dalle parole della donna, Lorella Cuccarini le risponde: “Te lo dico da mamma, non perdere mai la speranza”. (Fonte: La Vita in Diretta).