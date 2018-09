ROMA – Continuano le indagini sulla scomparsa di Gessica Lattuca, la 27 enne di Favara sparita nel nulla un mese fa. Da alcuni frame di un filmato, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe arrivare la soluzione del caso. Secondo quanto trapela nel filmato, su cui gli acquirenti stanno lavorando alacremente, si vedrebbe Gessica; probabilmente è l’ultima traccia che si ha di lei.

Nel frattempo la Procura di Agrigento non sta tralasciando nulla al caso. In questi ultimi giorni sono stati effettuate diverse perquisizioni e sopralluoghi. Diverse persone sono state ascoltate come persone informate sui fatti. Si indaga soprattutto negli ambiti delle conoscenze più strette, ed alcuni congiunti che in passato hanno avuto problemi con la giustizia.

Gessica Lattuca, stando ad una prima ricostruzione, sarebbe uscita di casa avendo con sé pochi soldi e il cellulare, che risulta irraggiungibile. Nell’abitazione sono stati trovati i documenti di riconoscimento. Sembrerebbe che la giovane mamma avesse un appuntamento in piazza Cavour, ma lì nessuno l’ha vista. Qualcosa deve esserle successo nel tragitto dalla casa alla piazza.

Il fratello di Gessica Lattuca è stata intervistato da Pomeriggio 5 dalla conduttrice Barbara D’Urso ed ha affermato: “Non è da mia sorella assentarsi per così tanto tempo. La conosco molto bene e lei al massimo poteva mancare per un paio d’ore, magari dormiva da mia zia o da mio cognato ma avvisava sempre. O chiamava me o mia mamma, ma insomma ci avvertiva”. “Non abbiamo pace. Una persona non può scomparire così“, ha aggiunto il fratello accodandosi all’appello della madre, che nel precedente servizio aveva affermato: “Chi sa qualcosa parli, lo faccia in qualsiasi modo e maniera”. Barbara D’Urso si è inoltre soffermata sul sogno premonitore della madre, la quale hai giornalisti aveva rivelato: “Ho sognato un uomo calvo, magro di corporatura, che mi ha indicato il posto esatto dove si trova mia figlia. Sono convintissima che quel sogno sveli che fine ha fatto Gessica”.