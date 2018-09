FAVARA, AGRIGENTO – La macchina del datore di lavoro di Gessica Lattuca, la 27enne scomparsa da Favara lo scorso 12 agosto, è stata distrutta da un incendio.

Secondo le prime ricostruzioni, non ci sarebbero collegamenti tra i due fatti, fra la scomparsa della 27enne e il rogo.

L’incendio si è sviluppato in via Bolzano, domenica pomeriggio intorno alle 16 e 30. Il 60enne tempo fa era proprietario di un bar – sala giochi a Favara, luogo dove Gessica Lattuca lavorò.

Resta nel mistero per ora la scomparsa della 27eenne. “Conosco bene mia sorella – ha detto il fratello – non può essere sparita così. Noi non abbiamo pace. Mia sorella non può essere svanita nel nulla. Chi sa qualcosa parli, lo faccia in qualsiasi modo e maniera”.“