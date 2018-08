FAVARA – Gessica Lattuca è scomparsa dal 12 agosto e dopo quasi 10 giorni non si hanno ancora notizie della mamma di Favara (provincia di Agrigento) [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Le forze dell’ordine hanno setacciato con cura i luoghi abitualmente frequentati dalla giovane donna ma ancora non si hanno notizie su di lei. Fino a questo momento il piano di ricerche coordinato dalla Prefettura ha dato esito negativo. “A breve – spiegano dal Comando provinciale dei carabinieri di Agrigento – verranno impiegate anche le unità cinofile”. Gli investigatori invitano chiunque veda la donna a contattare tempestivamente il 112 o la Tenenza di Favara.

La donna, capelli biondi e occhi verdi, al momento della scomparsa indossava una camicetta turchese e pantacollant di colore blu. È stata vista per l’ultima volta nella parte bassa di via Umberto. Tanti i messaggi sui social network. Tra questi quello dell’ex compagno Filippo Russotto, che scrive: “Una persona non può così scomparire da un momento all’altro. Se qualcuno sa dov’è, mi contatti. Non succederà niente”.