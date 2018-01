RIMINI – Esattamente un anno fa, era l’11 gennaio 2017, cominciava il calvario di Gessica Notaro, la Miss sfigurata con l’acido dal suo ex fidanzato Eddy Tavares. Un giorno da dimenticare, il più brutto della sua vita, ma che Gessica ha invece scelto di ricordare con forza. Per questo ha pubblicato su Instagram una foto, la primissima scattata in ospedale dopo la terribile aggressione subita.

Col volto deturpato e ancora in fasce, Gessica sfoggiava già un coraggioso sorriso. Questo il suo toccante messaggio in calce alla foto:

Questo era il mio primo risveglio al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena. Ero spaventatissima, ma nonostante ciò sono riusciti a strapparmi un sorriso.. grazie ai familiari e agli amici veri che mi hanno raggiunta immediatamente da ogni parte del mondo, ma soprattutto grazie a quella che in quei 2 mesi è diventata la mia nuova famiglia e che tutt’oggi mi è di grande supporto. In particolar modo vorrei ringraziare: Dott.Davide Melandri, Dott.Andrea Carboni, Dott.Roberto Neri, Dott.Gaiba e Dott.Ziosi, tutto lo staff delle infermiere meravigliose (soprattutto Giada e Greta che rimarranno per sempre nel mio cuore)… Ed infine i medici che ancora dopo 1 anno si prendono cura di me con grande disponibilità e costanza…. Dott. Luca Cappuccini (oculista) e Dott. Davide Brunelli (dermatologo).. Ah dimenticavo… “Santa donna” la mia fisioterapista Giulia Rocchi che mi dovra’ sopportare tutti i giorni ancora per molto tempo Grazie di cuore a tutti voi per avermi fatto vivere questa dolorosa esperienza in una maniera molto più accettabile. Siete tutti quanti delle persone splendide. Avete migliorato la mia vita ed arricchito la mia anima. Grazie ancora. Vi voglio bene, Gessica #gessicanotaro #aggressioneconacido #noallaviolenzasulledonne #noallaviolenzaingenerale #nosedañaaquiensequiere

Il suo ex fidanzato Eddy, 29 anni e originario di Capo Verde, a ottobre è stato condannato a 10 anni per lesioni gravi; in un altro processo a otto anni per stalking. A 365 giorni dall’agguato che l’ha sfregiata Gessica Notaro continua a sorprendere per la sua straordinaria forza d’animo. Non ha mai nascosto le terribili ferite riportate, le ha mostrate al mondo perché tutti potessero vedere la violenza che le era stata inflitta e perché nessun uomo si azzardi più a fare una cosa tanto orribile a una donna.