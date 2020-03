ROMA – Mistero al Grande Fratello Vip con l’uscita improvvisa di Adriana Volpe dalla casa. “Motivi personali”, avevano fatto sapere dal reality. Ma dietro a uno degli ultimi post del marito Roberto Parli potrebbe celarsi il vero motivo. La conduttrice avrebbe ottenuto la possibilità di mettersi in contatto con la famiglia dopo la decisione di Parli di lasciare l’Italia con la figlia Gisele.

L’uomo, in un video girato insieme alla figlia dentro una sauna, ha infatti annunciato: “Scappiamo dal coronavirus, andiamo al caldo!”. Destinazione: Costa Rica, dove Parli intende attendere insieme alla piccola Gisele che la situazione in Italia ritorni alla calma e che termini anche il Grande Fratello Vip.

Dopo lo scoppio dell’emergenza sanitaria in Italia, infatti, i concorrenti del reality non possono più ricevere visite a sorpresa dei loro familiari. Nessuno può più entrare nella casa più spiata d’Italia per evidenti ragioni di prevenzione. Di qui la decisione di Parli di allontanarsi dall’Italia per superare questo momento difficile.

Nonostante la clausura imposta dal Grande Fratello però la Volpe pare sia riuscita a mettersi in contatto col marito e con la figlia.

Fonte: Grande Fratello Vip, Instagram