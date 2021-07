Ghisalba (Bergamo), finisce sott’acqua in piscina: bambina di 2 anni in gravi condizioni (foto Ansa)

Finisce sott’acqua in piscina: bambina di 2 anni in gravi condizioni. Una bimba è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere stata soccorsa, incosciente, in una piscina pubblica di Ghisalba. L’episodio è avvenuto intorno alle 11 di oggi, giovedì 22 luglio.

La piccola è finita sott’acqua nella vasca dei bambini e si è trovata in difficoltà. Perso conoscenza, è stata raggiunta e soccorsa da un bagnino, che l’ha rianimata. I soccorritori del 118 hanno poi stabilizzato le sue condizioni e l’hanno portata d’urgenza in ospedale.

Ghisalba (Bergamo), la nota dell’Azienda regionale

Attorno alle 10.45, come riporta l’Azienda regionale emergenza urgenza, la bambina, forse eludendo la sorveglianza dei genitori e di altri adulti, è finita nella vasca rimanendo poi sott’acqua per alcuni istanti. L’incidente si è verificato nell’impianto che si trova in via Aldo Moro, una piscina pubblica gestita da una società privata.

Ghisalba (Bergamo), l’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono arrivate due ambulanze e un’automedica in codice rosso. Stando a quanto riporta la testata locale online “Prima Bergamo”, i soccorritori hanno stabilizzato la bimba, che nel frattempo era stata recuperata dall’acqua e portata a bordo piscina. La piccola è stata poi caricata su un’ambulanza che si è diretta in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII.