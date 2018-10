ROMA – “Ciao Giada lasci un grande vuoto nel pattinaggio artistico”: è il sito Facebook della Federazione Italiana Sport Rotellistici a dare la brutta notizia della morte di Giada Dell’Acqua, ex pattinatrice azzurra prima di diventare allenatrice della Società Pietas Julia Pattinaggio di Misano Adriatico, dove viveva.

E’ morta nel sonno: si è messa a letto dopo pranzo e non si è più svegliata. E’ stata disposta un’autopsia per stabilere le cause del decesso. A settembre si era sposata con Thomas, lascia una figlia, Gioia, di un anno e mezzo.

“Una inspiegabile immane tragedia – si legge sulla pagina Facebook della società di Misano – Giada è stata prima atleta, dall’età di 4 anni, poi allenatrice della nostra Società, fino a ieri quando è venuta a mancare improvvisamente all’età di 28 anni. Lascia la mamma, il marito e la figlia di un anno e mezzo insieme a tutti noi che siamo stati per lei la” famiglia a rotelle” con cui condividere la sua grande passione per il pattinaggio. Ma la vita va avanti, e noi pur con il cuore a pezzi oggi saremo in pista come sempre per continuare quella attività che lei condivideva con noi e che sono sicura vorrebbe che così venisse fatto”.