NAPOLI – “Riesci a vedermi?”: sono state queste le ultime parole pronunciate da Giada Di Filippo, la studentessa universitaria di 25 anni che lunedì 9 aprile si è tolta la vita gettandosi da uno degli edifici della facoltà di Scienze naturali dell‘Università Federico II di Napoli.

Giada aveva risposto alla chiamato il suo ragazzo che l’aveva raggiunta per festeggiare quella che avrebbe dovuto essere la laurea della giovane. Che però, in realtà, era rimasta indietro con gli esami ma non aveva avuto il coraggio di dirlo ai suoi familiari e amici, e nemmeno al suo fidanzato, che l’aspettava con un mazzo di fiori in mano.

Il ragazzo aveva chiamato la studentessa per sapere quale fosse l’aula in cui si sarebbe tenuta la discussione della tesi. Non riusciva a trovare l’aula forse anche perché il nome di Giada non era tra quelli dei laureandi.

Secondo quanto riferisce Giornalettismo, citando alcuni testimoni, il tono della conversazione sarebbe via via cambiato. Ad un certo punto la ragazza ha iniziato a ringraziare ripetutamente il fidanzato, poi gli ha chiesto “riesci a vedermi?”. Infine, la tragedia.

In seguito alla morte di Giada il rettore dell’Università Federico II ha deciso di sospendere tutte le attività dell’ateneo, come aveva richiesto anche il consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli. Per la giornata di oggi, 10 aprile, era previsto anche l’incontro con alcuni giocatori del Napoli che è stato rinviato in segno di lutto.