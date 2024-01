Il giallo del corpo senza testa e smembrato ritrovato ad Aurisina (Trieste)

È giallo per il ritrovamento di un corpo, in avanzato stato di decomposizione, trovato ad Aurisina, in provincia di Trieste. Una scoperta – fatta da un passante – decisamente macabra perché il corpo aveva la testa mozzata, individuata successivamente a pochi metri di distanza.

Corpo senza testa in un bosco ad Aurisina

Non è il solo aspetto inquietante: il cadavere, che si presentava ridotto quasi a uno scheletro, sarebbe stato in parte smembrato, dunque privo di alcuni arti – le braccia e una gamba – ma questo potrebbe essere anche il risultato della presenza di tanti animali selvatici. Il corpo era infatti in una zona boschiva, una sorta di dirupo, sembra vicino all’ingresso di una grotta, nei pressi del cimitero di Aurisina, che è lontano dal centro della cittadina lungo la costiera triestina. L’area, inoltre, è quella carsica, dove numerosa è la fauna.

E’ il cadavere di Cinzia Pecikar, scomparsa a ottobre?

Sul caso indagano i Carabinieri della locale stazione che, secondo quanto si apprende, sulla scorta dei pochissimi elementi di cui sono in possesso, non escludono alcuna ipotesi sulla vicenda, compresa quella dell’omicidio. Con il passare delle ore tuttavia acquista credito l’ipotesi che il corpo possa essere quello di Cinzia Pecikar, una donna di 75 anni scomparsa alcuni mesi fa proprio da Aurisina.

Sul cadavere il medico legale ha già effettuato i primi esami e da questi ha rilevato alcuni elementi che, genericamente, potrebbero essere compatibili proprio con le caratteristiche della anziana scomparsa. Innanzitutto l’età: la vittima sicuramente avrà avuto almeno 50 anni; poi la data della morte che risalirebbe ad alcuni mesi fa, grosso modo la stessa distanza temporale della scomparsa della anziana. Sarà comunque estratto il Dna dai resti, e questo potrà chiarire gli aspetti ancora non espliciti della vicenda.

Il mistero di Liliana Resinovich

La storia riporta al caso Resinovich. Liliana, pensionata di 63 anni, era scomparsa da casa il 14 dicembre 2021 ed era stata ritrovata cadavere il 5 gennaio 2022 nel parco dell’ex ospedale psichiatrico. Suicidio o omicidio? Si attende la risposta definitiva dalla riesumazione della salma, svolta decisa pochi giorni fa.