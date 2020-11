Giampaolo Sodano, ex direttore Rai2 e la moglie imbavagliati e rapinati in casa (Foto Ansa)

Notte da incubo per l’ex direttore di Rai Due Giampaolo Sodano e la moglie, imbavagliati e rapinati nella loro casa a Nepi, sulla Cassia.

Giampaolo Sodano e la moglie Fabrizia Cusani sono stati legati e imbavagliati nella loro villa sulla Cassia, a Nepi, in provincia di Roma. I banditi erano in tutto sei, sia albanesi che italiani.

I ladri in casa di Giampaolo Sodano, 78 anni, hanno fatto irruzione dopo l’ora di cena. Tutti erano con il volto coperto ed erano armati di pistola. Per entrare nella villa hanno aspettato il rientro dei due coniugi in casa.

A quel punto i sei ladri hanno assalito la coppia all’ingresso del giardino della villa. Li hanno quindi costretti a entrare in casa, li hanno imbavagliati, legati e poi chiusi a chiave in due camere separate.

Il piano dei ladri è fallito poco dopo

Per i sei rapinatori sembrava andare tutto liscio ma non hanno pensato che la coppia avesse dei domestici fissi nella loro villa. Domestici che sono riusciti a scappare e a dare subito l’allarme.

Per raccogliere il loro bottino quindi i malviventi hanno avuto solo pochi minuti, che non sono bastati neanche per riuscire a farsi aprire la cassaforte. Tuttavia sono scappati con qualche migliaio di euro. Una fuga a piedi, probabilmente raggiungendo poi un complice che li attendeva nelle vicinanze. Hanno tentato anche di rubare l’automobile dei padroni di casa, ma hanno perdere perché il cancello era ancora chiuso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Viterbo, che hanno liberato la coppia e in seguito si sono messi sulle tracce dei rapinatori. Sodano e la moglie non sono rimasti feriti. (Fonti Il Messaggero e Il Corriere della Sera).