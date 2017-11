FOGGIA – Si chiamava Giampaolo Vito, aveva 20 anni ed era di Candela il giovane a bordo dell’auto precipitata in un canalone in località Canestrello, in agro di Candela.

Il corpo è stato estratto dalle lamiere della sua Volkswagen Polo; nella vettura c’era anche il cadavere del suo cane da caccia. Le operazioni di recupero dell’auto e degli occupanti sono state completate dai vigili del fuoco. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella di un incidente stradale.