Giancarlo Ghirardi, il fisico stroncato da un infarto in spiaggia

UDINE – Giancarlo Ghirardi, 83 anni, fisico di fama internazionale, è morto stroncato da un infarto mentre si trovava in spiaggia a Grado.

Il corpo del fisico è stato rivenuto a pochi metri dalla riva, in un punto in cui la profondità del mare è di pochi centimetri. A notare il cadavere sono stati alcuni bagnanti che si trovavano nei paraggi e che non avevano sentito – in precedenza – alcuna richiesta d’aiuto.

Fisico di fama internazionale, Ghirardi ha firmato oltre 230 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e ha insegnato anche negli Usa e in Sud America. È uno dei soci fondatori ed è stato presidente della Società italiana di fondamenti di fisica e ha anche ricoperto il ruolo di presidente del Consorzio per la Fisica di Trieste,

Nel 1986 ha elaborato assieme ai colleghi Alberto Rimini e Tullio Weber una teoria della “GRW”, dalle iniziali dei loro cognomi, sull’utilizzo della meccanica quantistica non solo a livello microscopico, ma anche a quello macroscopico.