TORINO – Un mal di pancia confuso con un infarto: Gianclaudio Bombelli è morto a 50 anni a Bardonecchia e ora il medico che lo curò col Maalox è stato rinviato a giudizio.

Bombelli, maestro di sci in val di Susa, si recò dalla guardia medica di Bardonecchia per un mal di pancia e trovò il dottore Marco Cravero, che gli somministrò un medicinale per lo stomaco e lo rimandò a casa. Il medico non si accorse che dietro a quel banale mal di stomaco c’era in realtà un infarto in corso che ha causato la morte del maestro di sci e per questo motivo è stato rinviato a giudizio con l’accusa di omicidio colposo e la prima udienza è stata fissata a giugno 2019.

L’episodio fatale risale al 21 marzo 2013, quando Bombelli accusò il primo malore scambiato dal medico con un mal di stomaco. Poi i sintomi si aggravarono e l’uomo fu portato in ospedale a Rivoli, dove è stato ricoverato in rianimazione e dove è morto 10 giorni dopo l’attacco cardiaco.