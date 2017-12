VITERBO – Erano stesi sul letto e avvolti nel cellophane. Gianfranco Fieno di 83 anni e sua moglie Rosa Franceschini, di 71 anni, sono stati trovati morti nella serata di mercoledì 13 dicembre nella loro casa in via Santa Lucia, a Viterbo. A scoprire i loro corpi sono stati i vigili del fuoco, allertati da un figlio della coppia che non riusciva più a mettersi in contatto con loro. Ora le ricerche puntano su un altro figlio, Ermanno Fieno, che viveva in casa con i genitori ed è irrintracciabile da mercoledì sera.

Prima di sparire Ermanno, 44 anni, avrebbe detto al fratello di aver accompagnato i genitori in una clinica. Secondo quanto riportato da Tusciaweb l’uomo è stato descritto dai vicini di casa come “una persona solitaria”. Agli inquirenti gli stessi vicini hanno detto di averlo visto “in zona fino al pomeriggio”.

Sui corpi dei due coniugi non sono presenti segni di violenza: potrebbero essere morti per asfissia, soffocamento o avvelenamento. Secondo il medico legale, il decesso risale ad almeno tre giorni fa. Inquietante anche la posizione dei cadaveri: sono stati ritrovati disposti “a L”, lui con la testa sul cuscino, lei parallela alla pediera. La stessa scena è descritta in un libro, la cui copertina è stata fotografata e pubblicata su Facebook da Ermanno Fieno: si tratta dell’horror “Il grande dio Pan” di Arthur Machen. “Dicono sia il libro più terrificante mai scritto, vediamo se è davvero così…”, aveva commentato l’uomo ora ricercato.