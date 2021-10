Gianfranco Santino Masia è morto a causa di un malore avvenuto mentre era a cena a casa del fratello. Masia faceva il brigadiere capo dei Carabinieri a Novellara in provincia di Reggio Emilia. Di origini sarde, da circa 6 anni era in servizio alla compagnia di Guastalla.

Gianfranco Santino Masia, il brigadiere muore nella sua Sardegna

L’uomo, 54 anni, era in vacanza nella sua Sardegna. Si è improvvisamente sentito male mentre era a cena dal fratello a Posada. Ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile. Il militare lascia la moglie, due figli maschi, la madre, diversi fratelli e sorelle.

Camera ardente e funerali

Questa mattina alle ore 9 è stata aperta la camera ardente nella chiesa di Santo Stefano a Novellara. Nel pomeriggio a partire dalle 14.30 si svolgeranno i funerali. La salma verrà poi tumulata nel cimitero di San Michele di Bagnolo dove aveva Gianfranco Santino Masia ha vissuto prima del trasferimento con la famiglia a Novellara.

Ad agosto un’altra morte per malore di un Carabiniere

Antonio Carbone, un Carabiniere in servizio a Torino, è morto in spiaggia mentre era in vacanza a Paola, località balneare in provincia di Cosenza. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di lunedì 16 agosto. L’uomo ha avuto un malore dopo una lite e si è accasciato sotto l’ombrellone, purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di un medico, anche lui in vacanza, che ha provato a rianimarlo.