Lo scrittore e giornalista Gianluca Ferraris è morto all’età di 45 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato sui social da Paolo Roversi: “Oggi è davvero un giorno triste perché è mancato un caro amico, grande scrittore ed eccellente giornalista. Ciao Gianluca Ferraris ci mancherai moltissimo. Rip”.

Chi era Gianluca Ferraris

Classe 1976, dopo la laurea in Scienze Politiche nel 2002, da Genova si era trasferito a Milano e aveva seguito un percorso professionale iniziato e proseguito a lungo in Mondadori. Gianluca Ferraris aveva scritto per Panorama, Chi, Economy, dopo un’esperienza televisiva, a Mediaset con “Quarto Grado”, per approdare, infine, a Donna Moderna e fare poi una scelta di grande coerenza quando la testata fu ceduta.

Nel 2010 con l’inchiesta “Ladri di speranza”, pubblicata dal settimanale “Panorama”, Ferraris ha vinto con Ilaria Molinari il premio giornalistico europeo sulla salute e i diritti del malato, assegnato dalla Commissione Ue). Tra i suoi libri d’inchiesta “Pallone criminale” (Ponte alle Grazie, 2012) scritto a quattro mani con Simone Di Meo, che ha ricevuto la menzione speciale della giuria del premio letterario “Antonio Ghirelli” della Federcalcio: racconta il malaffare nel mondo del calcio legato alle scommesse.

I suoi romanzi

Tra i suoi romanzi, la trilogia di gialli con protagonista Gabriele Sarfatti, descritto come “giornalista tossico e maldestro”, pubblicata nella collana Calibro9 di Novecento Editore: “A Milano nessuno è innocente” (2015); “Piombo su Milano” (2016), semifinalista al Premio Scerbanenco; “Shaboo” (2017), semifinalista al Premio NebbiaGialla. Il suo ultimo romanzo, “Perdenti”, pubblicato da Piemme nel 2021, inaugurava un nuovo ciclo giallo, con protagonista l’avvocato Lorenzo Ligas. Suoi racconti gialli e noir sono comparsi in diverse antologie e di recente è stato autore dei podcast “Pallone criminale” (2019) e “Mostri – I più feroci serial killer italiani” (2020), distribuiti da Storytel.

Raccontò il calcioscommesse

Alcuni dei suoi servizi più importanti hanno riguardato le tematiche del calcio scommesse, delle infiltrazioni criminali nel mondo dell’azzardo, del terrorismo e dell’inchiesta sul Monte dei Paschi. Tra i suoi libri giornalistici anche “Le cellule della speranza” (Sperling & Kupfer, 2011), “Gioco sporco” (Baldini e Castoldi, 2011) e “Singapore Connection” (Informant, 2013).