Gianluigi Paragone, incidente in scooter. Ricoverato al Gemelli rassicura: “Mi dovrete sopportare ancora” (Foto Instagram)

ROMA – Incidente in motorino per Gianluigi Paragone, giornalista e senatore del Gruppo Misto, ex M5s.

Paragone si trovava all’altezza del ministero degli Esteri, in piazza Lauro de Bosis a Roma, quando è finito contro un’auto. E’ successo intorno alle 15:30 di mercoledì 3 giugno.

Nell’incidente è rimasta coinvolta anche un’auto guidata da una donna con a bordo la figlia.

Secondo quanto riferisce La Repubblica Paragone sarebbe stato travolto dall’auto della donna, 77 anni, che si è fermata a prestare i primi soccorsi. Alcuni testimoni hanno chiamato i vigili urbani.

I sanitari del 118 arrivati poco dopo sul posto hanno trasportato il giornalista in codice rosso al pronto soccorso del policlinico Gemelli.

Paragone non è in pericolo di vita ma ha riportato una ferita al braccio e alla mano.

E’ stato lui stesso a rassicurare i propri follower su Instagram: “Mi dovrete sopportare ancora. Grazie a tutti davvero”.

Resta da accertare la dinamica dell’incidente. La donna alla guida dell’auto non ha riportato ferite né traumi: verrà ascoltata negli uffici del comando Generale dei vigili di Roma. (Fonti: Ansa, La Repubblica)