E’ stato trovato morto in un giardino non lontano dalla sua abitazione a Ponza, sembra che stesse camminando sopra i terrazzamenti delle case.

La vittima si chiamava Gianmarco Pozzi, originario di Roma, lavorava in un locale dell’isola. Aveva affittato un monolocale nei pressi del luogo in cui è stato trovato.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri che indagano sull’accaduto, il giovane stava camminando su alcuni terrazzamenti che portano al mare.

E avrebbe scavalcato un muro quando è scivolato da un altezza di circa 7 metri. Presentava una ferita alla testa.

Gli investigatori propendono per l’ipotesi di incidente ma sarà l’autopsia a stabilire con esattezza le cause della morte. Il 25enne, che lavorava nel periodo estivo come buttafuori in un locale dell’isola, sembra fosse solo quando è caduto.

Da una primissima ricostruzione degli investigatori Gianmarco Pozzi, 28enne romano ex campione di kickboxing, stava camminando su quei terrazzamenti per raggiungere il mare.

Indossava il costume da bagno e secondo i carabinieri della compagnia di Formia stava cercando di raggiungere una spiaggia poco distante passando dai terrazzamenti.

Da chiarire cosa sia successo al ragazzo che, a quanto ricostruito finora, era da solo stamattina.

Non è chiaro se fosse la prima volta che decideva di passare dai terrazzamenti per raggiungere il mare.

Oppure se abbia scelto quel percorso ritenendo che fosse più breve o se al contrario si trovasse lì perché, ad esempio, era impegnato nel parkour, lo sport acrobatico in cui si salta da un ostacolo all’altro. (fonte Ansa)