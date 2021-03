Gianni Morandi dopo le ustioni a mani e gambe sui social: “Più dura del previsto”. Gli auguri del Bologna

Dopo sei giorni dall’incidente domestico che gli ha causato ustioni a braccia e gambe, Gianni Morandi torna a parlare. In un post su Instagram Gianni Morandi ha scritto più di un semplice saluto. Nascosto tra gli hashtag #ustioni e #fuoco ha scritto anche: “È più dura del previsto”.

Il messaggio del Bologna a Gianni Morandi

Gianni Morandi quindi ha rotto il silenzio a sei giorni dal brutto incidente in cui è rimasto coinvolto e dal letto dell’ospedale “Bufalini” di Cesena ha ringraziato la squadra del Bologna, che gli ha fatto arrivare un video di in bocca a lupo per la pronta guarigione. “Grazie ragazzi!”, ha scritto il cantante sulle sue pagine Instagram e Facebook, pubblicando il video di Sinisa Mihajlovic e dei giocatori del Bologna che, prima di una seduta di allenamento, hanno voluto salutarlo con affetto.

“Ciao Gianni – dice nel video il tecnico del Bologna – prima dell’allenamento un grande in bocca a lupo di pronta guarigione anche se ci siamo sentiti e so che stai bene e speriamo che esci prima possibile e che di nuovo ci vieni a trovare. Ti vogliamo bene”.

L’incidente avuto da Gianni Morandi

Il cantante di Monghidoro, 76 anni, ha riportato alcune ferite alle gambe e alle mani – in particolare a quella destra – ma non è mai stato in pericolo di vita, malgrado se la sia vista brutta e le ustioni non fossero per nulla banali come testimonia il ricovero nel centro riservato comunque ai casi più gravi. Stava bruciando delle sterpaglie nella sua casa in campagna, quando è cascato in mezzo alle fiamme.

Al centro grandi ustionati di Ausl Romagna infatti sono di solito ricoverati pazienti con ferite molto gravi e la notizia aveva creato apprensione. I medici esperti del reparto, però, hanno accertato che le ferite rimediate in giardino da Morandi non erano gravi e gli infermieri hanno proceduto a ulteriori medicazioni. Dopo il brutto spavento Gianni Morandi ha ringraziato il personale sanitario scherzando e scattandosi un selfie assieme a medici e infermieri.