GIARDINI NAXOS (MESSINA) – Un ragazzo di 22 anni di Biancavilla (Catania) è stato accoltellato la notte tra giovedì e venerdì 16 agosto a Giardini Naxos, in provincia di Messina.

Il giovane, per motivi ancora da accertare, intorno alle 3 di notte sarebbe uscito da una discoteca e avrebbe iniziato a litigare con un’ altra persona, che ad un certo punto ha estratto un coltello e lo ha colpito. Il ragazzo è ora ricoverato in ospedale al San Vincenzo di Taormina in prognosi riservata. L’aggressore è fuggito. Sul caso indagano i carabinieri. (Fonte: Ansa)