MILANO – Un uomo è rimasto gravemente ferito mentre lavorava all’interno di Villa Gernetto a Gerno, una frazione di Lesmo, in provincia di Monza e Brianza. L’uomo, un giardiniere, stava potando un albero quando è precipitato nel vuoto, per cause ancora da accertare.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 9 del mattino di oggi, lunedì 4 dicembre. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno rianimato il giardiniere e lo hanno trasportato in elicottero all’ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sarebbero molto gravi. Sull’incidente indagano gli agenti della polizia locale di Lesmo, che hanno effettuato accertamenti e rilievi all’interno della tenuta di Villa Gernetto, di proprietà dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.

Villa Gernetto è considerata una delle tenute private più belle della Lombardia. Il giardino all’italiana della tenuta è uno dei motivi di vanto della Villa, acquistata nel 2004 per 35 milioni di euro da Silvio Berlusconi e completamente ristrutturata con una spesa addirittura superiore all’esborso iniziale. La villa è stata usata dal leader di Forza Italia per conferenze stampa ed eventi politici.