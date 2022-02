Gigi Bici, una donna guidava la sua auto il giorno dell’omicidio: è la donna accusata del delitto?

Una donna al volante dell’auto di Luigi Criscuolo, 60 anni, conosciuto da tutti a Pavia come Gigi Bici, la mattina di lunedì 8 novembre, probabilmente pochi minuti dopo l’uccisione dell’uomo. Il personaggio chiave per ora resta la donna indagata anche per omicidio e occultamento di cadavere. Era lei la persona che le telecamere di videosorveglianza di Calignano hanno ripreso sulla Polo di Gigi Bici alle 10.44 dell’8 novembre?

Gigi Bici e la donna in auto

L’esame più accurato delle immagini ha confermato che al volante c’era una donna e non un uomo, come appariva all’inizio. Criscuolo era uscito di casa verso le 9. La sua auto era poi stata ritrovata la sera di quel lunedì, nelle campagne di Calignano. Con un vetro infranto e macchie di sangue sull’abitacolo. Il cadavere di Gigi Bici poi ritrovato il pomeriggio del 20 dicembre in un campo vicino alla villa della donna poi finita in carcere. Ucciso con un colpo di pistola di piccolo calibro alla tempia destra, prima delle 10.44 dell’8 novembre. Il momento in cui le telecamere riprendono una donna alla guida della sua auto. Una manovra, forse, per allontanare la vettura dal luogo dell’omicidio.

I due avvelenamenti

Gli inquirenti stanno anche cercando di fare luce anche su un altro capitolo oscuro della vicenda. Un uomo scampato a due tentativi di avvelenamento. L’uomo si sarebbe sentito male dopo aver bevuto due caffè insieme all’ex moglie. La donna è indagata per la morte di Gigi Bici. La prima volta sul suo posto di lavoro, la seconda in un bar. I due episodi risalirebbero allo scorso anno, prima del 20 dicembre.