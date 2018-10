VENEZIA – Si è spento a 77 anni Gilberto Benetton, tra i fondatori del Gruppo insieme ai fratelli Luciano, Giuliana e Carlo. Gravemente malato da tempo, Gilberto Benetton era stato ricoverato alcuni giorni fa a Treviso per una polmonite ma le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate.

Un altro duro colpo per la famiglia finita nell’occhio del ciclone dopo la tragedia del Ponte Morandi a Genova. E sempre in estate, era il 10 luglio, colpita da un altro grave lutto: il fratello minore Carlo, stroncato in pochi mesi da un tumore.

Con i fratelli Luciano, Giuliana e Carlo, Gilberto aveva fondato il Gruppo Benetton nel 1965. È stato vicepresidente di Edizione Srl, la finanziaria di famiglia, di Autogrill, era consigliere del Gruppo Benetton, di Atlantia, Mediobanca, Pirelli & C. e Allianz. Dal 2012 era stato inserito nell’Italian Basket Hall of Fame per i successi con la Benetton Pallacanestro Treviso.

Lascia due figlie, Sabrina e Barbara, e la moglie Lalla, che è stata la compagna di una vita. Chi lo conosceva, lo descrive come una persona semplice, che nonostante tutto, viveva al di sotto dei suoi mezzi e che ha sempre messo la famiglia al primo posto.

“Se ne va un grande trevigiano, esponente di una famiglia di imprenditori che è diventata il simbolo stesso dell’imprenditoria ‘made in Veneto'”. Lo ricorda il presidente della Regione, Luca Zaia. “La famiglia Benetton, sin dagli albori della loro storia imprenditoriale – afferma Zaia – ha rappresentato un modo diverso e nuovo di fare impresa. Ha innovato il concetto e i metodi di produzione, ha rivoluzionato vendita e marketing, ha creato nuovi gusti e un nuovo linguaggio pubblicitario”.

“Il Sindaco Mario Conte e tutta l’Amministrazione Comunale di Treviso, nello stringersi alla famiglia in un ideale abbraccio, intendono esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Gilberto Benetton, imprenditore sopraffino che ha scritto pagine importanti e di successo della storia economica, culturale e sportiva non solo di Treviso ma di tutta Italia”. Lo afferma una nota del Comune di Treviso.