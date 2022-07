Gimarra a Fano, muore annegato mentre stava facendo il bagno. Disperso il figlio di 8 anni

Un uomo è morto annegato mentre stava facendo il bagno in mare nella spiaggia di Gimarra a Fano (in provincia di Pesaro Urbino), con i due figli: uno, di 13 anni, è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona, l’altro, di 8 anni, risulta disperso.

Le prime notizie

Questa mattina il mare a Fano è molto grosso e sventola la bandiera rossa per segnalare che la balneazione è pericolosa. I tre bagnanti erano nei pressi delle scogliere frangiflutto: quando sono stati raggiunti dai soccorritori, il ragazzino più grande è stato subito ventilato in acqua e poi trasportato in un luogo dove sono state praticate le prime manovre rianimatorie. Per il padre invece non c’è stato nulla da fare. Del più piccolo nessuna traccia. Tra le ipotesi c’è anche quella di malori dovuti a congestione. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale di Fano.