Gina Lollobrigida ricoverata in ospedale: femore rotto dopo una caduta in casa

Paura per Gina Lollobrigida: l’attrice 95enne è ricoverata in un ospedale di Roma per la frattura di un femore in seguito ad una caduta in casa. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero preoccupanti, ma dovrà comunque sottoporsi ad un intervento chirurgico Già quattro anni fa la Lollo era finita in ospedale proprio per un incidente domestico che la costrinse a saltare un’intervista televisiva. In quell’occasione l’attrice fu presa in cura dai sanitari del Sant’Eugenio e dimessa un paio di giorni dopo.

Gina Lollobrigida e i 95 anni

Lo scorso 4 luglio l’attrice ha spento le sue 95 candeline annunciando di essere al lavoro su un libro di disegni. Dopo l’epoca d’oro negli anni ’50 e ’60, infatti, l’attrice si è dedicata alla fotografia e all’arte. “Sono stata forse viziata – ha detto di sé -, continuo a lavorare sempre, mi sento che ho molte cose ancora da dire e spero di avere il tempo di poterle realizzare”. Dal 2021 la diva ha un amministratore di sostegno nominato dal Tribunale per tutelare il suo patrimonio, così come richiesto nell’azione legale dal figlio Andrea Milko Skofic. “Ho diritto di vivere ma anche di morire in pace”, le parole in lacrime dell’attrice in diretta televisiva. “La vita è mia ed io decido cosa farne”.