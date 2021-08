Gino Strada, Enrico Mentana su Facebook contro i suoi “finti amici di Lega, Pd e M5s”

Anche il giornalista e direttore del TgLa7 Enrico Mentana piange Gino Strada, morto oggi all’età di 73 anni. “Un grande amico e un grande uomo”, lo definisce il giornalista, che si augura “che la Repubblica Italiana sappia onorarlo”, così come la sua squadra, l’Inter, “ricordandolo a San Siro durante la prima partita di campionato”.

Gino Strada, il ricordo di Enrico Mentana e l’auspicio: “L’Inter lo ricordi”

“Non giudicatelo con le lenti della politica, ma con quelle dell’umanità”, scrive sulla propria pagina Facebook Enrico Mentana. “Non ho mai conosciuto una persona con la sua stessa determinazione, dedizione, tenacia al servizio di chi più ne aveva bisogno, nei luoghi di guerra senza chiedere a chi curava da che parte stesse, nei luoghi di pace al servizio di chi non ce la faceva. Spero che la Repubblica italiana sappia onorarlo e più in piccolo conto che la sua e mia squadra del cuore lo ricordi nella prima partita a San Siro”, il ricordo e l’auspicio di Enrico Mentana.

Mentana, il duro post sui ‘falsi amici’ di Gino Strada nel Pd, Lega e M5s

Poco dopo Mentana ha anche aggiunto, sempre su Facebook, parole più dure nei confronti di ‘finti amici’ di Gino Strada: “Quante facce di bronzo. Gente che oggi si finge amica di sempre di Gino Strada, ma che dal governo lo ostacolò in tutti i modi, sabotando l’attività di salvataggio in mare, bollandone il lavoro con termini sprezzanti, mentre oggi posta la bella faccia di Gino accompagnata da parole mai pronunciate mentre era vivo, al solo scopo di succhiare un migliaio di click in più. Meritano che qui si ricordi cosa disse di loro, Lega, M5s e Pd, all’inizio del 2019, ai tempi del governo gialloverde”, scrive, ricordando le accuse di Strada al governo per la politica di respingimento dei migranti.