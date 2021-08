Gino Strada, la figlia riceve commoventi messaggi dagli amici afghani. “In mare aspettando un #portosicuro. Messaggi con amici in #Afghanistan, affranti per la morte di #GinoStrada, senza certezza di essere vivi domani. Chiedo come stanno. Mi dicono ‘Che cosa posso fare per te?”. Capito? Che cosa possono fare loro per me. Questi sono i civili afghani”: lo scrive Cecilia Strada su twitter. La figlia di Gino Strada, morto il 13 agosto in Normandia, è in missione con la nave di soccorso ResQ.

Il Pd romano, “intitoliamo un luogo pubblico a Gino Strada”

“Oggi il gruppo capitolino del Partito Democratico, come già fatto ieri in XV municipio su sollecitazione del gruppo Pd, ha presentato una mozione urgente per intitolare, prima della conclusione di questa consiliatura, un luogo pubblico della città di Roma a Gino Strada, venuto a mancare lo scorso 13 agosto”.

Lo comunica, in una nota, lo stesso gruppo capitolino del Pd. “In queste ore tragiche per il popolo afgano, con l’ingresso dei Talebani a Kabul, il presidio ospedaliero di Emergency – ricorda la nota – è ancora operativo con medici e infermieri che hanno deciso di non lasciare il Paese e continuare a prestare la loro opera di aiuto.

Con questo atto intendiamo esprimere la gratitudine della città a Gino Strada e ad Emergency che – conclude il gruppo Pd – opera da anni anche nella capitale con le sue strutture e gli ambulatori mobili dedicati alla cura delle fasce più vulnerabili della popolazione”.