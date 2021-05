Gioacchino Fittipaldi, atleta di handbike del team Zanardi, investito da un tir a Rozzano (Milano)

Gioacchino Fittipaldi, atleta di handbike del team di Zanardi, è stato investito da un tir. Si stava allenando all’altezza di Rozzano, in provincia di Milano. La notizia è stata data per prima dal quotidiano lombardo Il Giorno. Che parla di condizioni gravissime per Fittipaldi.

Gioacchino Fittipaldi del team Zanardi investito da un tir mentre si allena in handbike

Fittipaldi, 27 anni, con il suo mezzo ha partecipato ai Campionati italiani di paraciclismo, maratone internazionali e Giro d’Italia su handbike. Fa parte del team Obiettivo3, progetto creato dall’ex pilota Alex Zanardi per far avvicinare le persone con disabilità allo sport.

Fittipaldi, poco dopo le 16.30 di giovedì 20 maggio, è stato investito su una rotonda da un camion ed è rimasto incastrato sotto le ruote del mezzo pesante. Liberato dai vigili del fuoco, è stato portato in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda, in codice rosso e in prognosi riservata. Sono stati riscontrati diversi traumi al torace e alle braccia.

Gioacchino Fittipaldi ha corso in onore di Alex Zanardi

Fittipaldi, originario di Lagonegro, Potenza, guida la handbike da tre anni. Lo scorso anno ha partecipato a una corsa in onore del suo mentore Zanardi, anche lui travolto da un camion nel giugno di un anno fa.

Il ragazzo vive a Milano dove si è laureato in Economia e finanza alla Bocconi. La sua paralisi è dovuta a un incidente avuto col motorino nel 2017. Come il suo mentore Zanardi, non si è abbattuto ed è diventato un atleta paralimpico, entrando nel mondo della handbike. Il suo sogno è quello di partecipare alle paralimpiadi di Tokyo. Chissà che, nonostante questo incidente, non ci riesca.