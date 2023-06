Giocano a calcio lungo i binari e mandano in tilt la circolazione dei treni regionali lungo la linea lenta Firenze-Roma. È accaduto alle 18.19 di oggi, mercoledì 7 giugno, tra Castiglion Fiorentino (Arezzo) e Arezzo.

A causare lo stop della circolazione sarebbero stati quattro ragazzi che giocavano al pallone sui binari. I treni regionali si sono immediatamente fermati con disagi per i viaggiatori, molto numerosi data l’ora di rientro. I convogli sono rimasti fermi per oltre un’ora accumulando ritardi. All’arrivo della Polfer i ragazzi si sarebbero dati alla fuga. Sono in corso indagini per l’ipotesi di reato di interruzione di pubblico servizio. La circolazione è tornata regolare intorno alle 19:45 e si registrano ritardi tra i 20 e gli 80 minuti.

