Caronia, indagine su morte Gioele: quando e come è avvenuta, tutti i quesiti

Tra i quesiti che il pm e gli avvocati hanno chiesto ai periti c’è qual è stata l’epoca, la dinamica e le cause della morte di Gioele.

Qual è stata l’epoca, quale la dinamica e quale le cause della morte del bambino; se sul piccolo e sugli indumenti siano presenti segni riconducibili all’azione violenta di altre persone. Sono alcuni dei quesiti posti dalla procura di Patti al team di consulenti nominati per fare chiarezza sulla morte di Viviana Parisi e del figlio Gioele.

Oggi è stato dato l’incarico al poderoso pool dove sono presenti numerose specializzazioni: oltre ai medici legali, entomologi, geologi, zoologi, esperti in materia di tracce di animali.

Oggi un primo vertice. Nel pomeriggio sopralluogo a Caronia, in particolare nei luoghi del ritrovamento dei resti di Gioele in vista dell’autopsia rinviata a domani, alle 8, al Policlinico di Messina. Presente anche il padre del piccolo, Daniele Mondello.

Tra i quesiti sottoposti agli esperti, come ha spiegato l’avvocato Pietro Venuti, legale della famiglia Mondello uscendo dal palazzo di giustizia di Patti, anche se sia ravvisabile la presenza di sostanze stupefacenti (“una domanda standard”), se sul corpo e sugli indumenti del bambino sia rilevabile la presenza di segni di animali e se siano rilevabili segni di sostanze organiche e, in caso positivo, procedendo all’estrazione del profilo genetico, la richiesta i legali di famiglia l’hanno avanzata anche per Viviana Parisi; e, inoltre, se il luogo del ritrovamento del bambino coincide con il luogo del decesso.

“Ci siamo riservati – prosegue Venuti – di nominare un nostro consulente: c’è già la dottoressa Certo come medico legale”. (fonte AGI)