Riprende quota l’ipotesi che Gioele sia rimasto ferito mortalmente nell’incidente in auto. Ma per la criminologa Bolzan sono tante le anomalie.

Nel giallo di Caronia spunta una nuova pista che riapre l’ipotesi della morte del piccolo Gioele nell’incidente. Ma per la criminologa Flaminia Bolzan tanti, – troppi – restano ancora gli interrogativi sul caso di Viviana Parisi, la dj 43enne sparita il 3 agosto e trovata cadavere 5 giorni dopo ai piedi di un traliccio, e del suo bimbo di 4 anni, il cui corpo è stato scoperto 16 giorni dopo nel bosco poco distante dal luogo del sinistro.

“L’autopsia non ha ancora chiarito la causa della morte. Le tracce biologiche nella vettura sono importanti. Quello che è probabile è che Gioele abbia subìto un impatto nell’incidente. Ma è fondamentale valutare l’entità del colpo sul cranio”, analizza con l’AGI la criminologa, che dice di non propendere per alcuna ipotesi finché non saranno chiariti alcuni tasselli base, come appunto quello della ferita di Gioele. Fondamentale poi una valutazione della condizione psicologica della dj.

“Ribadisco l’importanza dell’autopsia psicologica. E’ importante capire lo stato mentale e psicologico di Viviana non solo subito dopo l’incidente ma anche nelle ore precedenti. Ad esempio, quando è uscita di casa e ha detto al marito di voler andare a comprare un paio di scarpe nuove al figlio, perché gli ha mentito? Dove era diretta?”, si chiede Bolzan.

Un altro punto oscuro è quello relativo al cellulare che la donna aveva lasciato a casa. “E’ importante capire che rapporto avesse Viviana con il cellulare – prosegue la criminologa – se era una persona che ne faceva largo uso e lo portava sempre con sé oppure se lo dimenticava o lasciava volutamente a casa. Cambia tutto il quadro, perché nel primo caso bisogna ipotizzare che abbia voluto far perdere le sue tracce”.

Ma le “anomalie” non finiscono qui, osserva l’esperta. L’ipotesi appena emersa della morte in auto del piccolo Gioele “contrasta parzialmente con quanto dichiarato dalla famiglia del Nord” che ha raccontato di aver visto il bambino sveglio e in braccio alla mamma dopo l’incidente. “Altre cose restano oscure: perché Viviana si è allontanata nel bosco senza cercare aiuto e perché quella famiglia non ha chiamato il 112 o provato a fermarla? Nel caso della mamma si ipotizza uno stato di choc, ma mi lascia perplessa”. (fonte AGI)