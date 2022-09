Gioia Tauro, maresciallo non arriva a lavoro: i colleghi lo cercano e lo trovano morto in casa (foto Ansa)

Non si presenta al lavoro, i colleghi si preoccupano e quando lo cercano scoprono che ha avuto un infarto in casa ed è morto. P. M., 51 anni, maresciallo della Marina impiegato alla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, lascia la moglie e una bambina di undici anni.

Una comunità in lutto

“Amico mio ci mancherai, sei e sarai un marinaio per sempre”.

“Un ragazzo d’oro, come pochi. Non doveva andare così”. Tanti sui social i messaggi di cordoglio. In Calabria Merola prestava servizio come maresciallo. “Era una persona perbene, educata, silenziosa, sempre disponibile, molto conosciuto in paese”, è il ricordo su ‘Ciò che vedi in città – Curti’.