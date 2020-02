ROMA – E’ stata ritrovata Giorgia Cagnan, la ragazza di 19 anni scomparsa da Treviso venerdì scorso. La giovane è stata rintracciata dalla Polizia nella tarda serata di domenica in un parco a Napoli, non lontano dalla stazione ferroviaria.

La 19enne era sparita da casa venerdì mattina, 14 febbraio, il giorno di San Valentino. La ragazza era uscita di casa alle 10, da Monigo dove abita con la famiglia, per andare in palestra. Poco dopo pranzo è sparita nel nulla. La ragazza era ospite di una struttura alla quale si era rivolta per superare alcune difficoltà legate al suo stato psicofisico. I genitori, dopo la denuncia di scomparsa alla polizia, hanno diffuso su Facebook la foto della ragazza, 19 anni, e l’appello per aiutare le ricerche. Tuttavia, resta ancora da capire perché la 19enne abbia raggiunto Napoli, dove è arrivata venerdì sera con un autobus.

Sempre a Treviso si continua a cercare anche Charles Yume Nana, 16 anni di Orsago, che sempre il 14 febbraio è scomparso dopo essere uscito regolarmente da scuola. La mamma ha denunciato la sparizione ai carabinieri della stazione di Cordignano. (fonte FANPAGE)