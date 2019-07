Giorgia Meloni: arrestato a Termini lo stalker che la minacciava su Facebook

ROMA – I poliziotti della Digos di Roma hanno arrestato lo stalker del leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. L’uomo è stato riportato a Trentola Ducenta, nel provincia di Caserta, dove è stato messo agli arresti domiciliari. All’arrestato si contesta di aver inviato alla Meloni su Facebook messaggi di natura minatoria e intimidatoria.

La misura cautelare degli arresti domiciliari è stata emessa dall’Ufficio Gip presso il Tribunale di Roma, e nel provvedimento si parla di “atti persecutori” nei confronti della leader di FdI. Le indagini, condotte dalla Digos romana, sono partite per risalire all’identità dell’autore di numerosi messaggi inquietanti, di natura minatoria e diffamatoria, inviati sul profilo social della Meloni.

Dopo aver accertato che l’uomo è stato l’autore dei messaggi segnalati, proprio nei giorni scorsi pattuglie del Compartimento Polizia Ferroviaria e della Digos di Roma in due occasioni hanno fermato l’uomo appena arrivato in treno alla stazione Termini di Roma.

E agli agenti aveva riferito essere arrivato in treno dalla Campania proprio per andare a cercare l’abitazione romana della presidente di Fratelli d’Italia. Proprio per questo, oltre alla misura degli arresti domiciliari, lo stalker è stato sottoposto anche al provvedimento del Questore di Roma del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per anni 2 nella provincia di Roma. (fonte Agi)