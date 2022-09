Giorgia Meloni, dopo la vittoria elettorale... l'allenamento in palestra col personal trainer di Totti e Ilary

Dopo la vittoria delle elezioni 2022, per Giorgia Meloni è tempo di… tornare in palestra. La leader di Fratelli d’Italia che presto sarà la prima donna in Italia presidente del Consiglio, è andata in palestra a “scaricare un po’ di tensione”.

Il video su Instagram

A pubblicare un video preallenamento sui sociale è stato il suo personal trainer, lo stesso di Francesco Totti e Ilary Blasi, Fabrizio Iacorossi.

“Buongiorno, oggi è lunedì – dice Iacorossi -. Noi ci alleniamo e ci sfoghiamo un pochino. Abbassiamo un po’ la tensione. E ci prepariamo. Daje”.

