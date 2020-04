ROMA – E’ morto nella scorse ore a Roma il Sostituto Commissario della Polizia di Stato, Giorgio Guastamacchia, di 52 anni, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in seguito alle complicazioni di una polmonite da Coronavirus. Lascia 2 figli e la moglie.

Guastamacchia aveva fatto parte della scorta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il poliziotto si era ammalato a metà marzo. Nelle settimane precedenti il suo ricovero non aveva avuto contatti diretti con Conte, né aveva viaggiato sull’auto del premier.

Il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha espresso sentimenti di cordoglio e di vicinanza ai familiari attorno ai quali si stringe la grande famiglia della Polizia di Stato.

I politici ricordano Giorgio Guastamacchia.

“Ricordo Giorgio Guastamacchia, poliziotto esemplare, vittima del #Covid19 e mi unisco al dolore della sua famiglia e dei colleghi del sevizio scorte”. Lo scrive in un tweet l’ex premier e commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni in merito alla scomparsa dell’agente della scorta della presidenza del Consiglio.

“Un signor professionista: garantiva la sicurezza, in un ruolo delicato, con il sorriso sulle labbra e con una dedizione straordinaria. Le condoglianze alla sua famiglia e a tutta la grande famiglia della Polizia di Stato. Ciao Giorgio.” Lo scrive l’ex premier e leader di Iv Matteo Renzi su Twitter in merito alla scomparsa dell’agente di scorta della Presidenza del Consiglio Giorgio Guastamacchia.

“Dopo Paolo, Giorgio. Stavolta per il #coronavirus. Il dolore più acuto per tutta la squadra, per chi lo ha amato, per chi ha avuto il privilegio di averlo amico o anche semplicemente di conoscere il suo sorriso, l’ironia, il valore. Piango”. Sono le parole commosse che Filippo Sensi, deputato del Pd, dedica a Giorgio Guastamacchia, poliziotto di Palazzo Chigi, scomparso per il coronavirus.