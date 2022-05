Giovane profuga ucraina si risveglia dal coma ascoltando i Maneskin, era rimasta ferita durante fuga dalla guerra

In coma dall’incidente d’auto in cui è morto il padre, mentre fuggiva dalla guerra in Ucraina, una 16enne ricoverata all’ospedale Cto di Torino, dove è stata trasportata da Leopoli grazie ai volontari dell’associazione di MirNow, si è risvegliata dopo tre mesi sulle note di un brano della sua band preferita, i Maneskin.

Giovane profuga ucraina si risveglia dal coma ascoltando i Maneskin

L’annuncio è arrivato Maurizio Beatrici, direttore della struttura complessa di neuro-riabilitazione dell’ospedale torinese, dove la giovane era ricoverata dopo essere rimasta vittima dell’incidente stradale. Dopo la tragedia, grazie ai volontari dell’associazione di MirNow, la 16enne è stata trasportata dalla città di Leopoli in Italia, a Torino. Poi il ricovero in ospedale, in coma. Fino al risveglio, avvenuto mentre nella sala risuonavano le note della band vincitrice di Sanremo 2021 e dell’Eurovision. “E’ una loro grande fan e ieri sera, ascoltando una loro canzone, ha espresso emozione”, ha spiegato Beatrici.