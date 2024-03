Un giovane si toglie la vita e il video finisce sui social. La rabbia del sindaco

Un giovane si toglie la vita e il video finisce sui social. E’ successo a Spresiano, in provincia di Treviso, lo scorso sabato, nei pressi della ferrovia. I carabinieri erano stati chiamati ad intervenire in casa del ragazzo, in stato di fragilità psicologica. Viveva con la famiglia. All’arrivo degli agenti sembra che il giovane abbia impugnato un coltello da cucina, minacciando i familiari. Poi sarebbe fuggito verso la ferrovia. Sarebbe salito su una struttura metallica usando una scaletta, per poi compiere il gesto.

La rabbia del sindaco

“Circola un video in rete che definire squallido è poco. Farò di tutto perché chi ha avuto il coraggio di farlo e chi lo condividerà siano perseguiti”. Queste le parole via social di Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, in riferimento ad video di alcuni secondi forse fatto da un automobilista, che riprende la scena del suicidio. Il filmato sarebbe stato diffuso via web e più volte condiviso.