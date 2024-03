Giovane trovato morto in un parco pubblico vicino a una panchina

Un giovane è stato trovato morto stamattina nei giardini del Porcinai, davanti alla stazione di Arezzo, vicino a una panchina. Il cadavere è stato notato da alcune persone che stavano andando a prendere il treno intorno alle 7. Sul posto, oltre ai sanitari inviati dal 118, è intervenuta la polizia che ha avviato accertamenti per capire cosa sia accaduto.

Tra le cause del decesso al momento non è escluso anche il malore. Da quanto appreso il giovane sarebbe di origine straniera. La zona dove è stato trovato il cadavere è conosciuta anche come un’area di spaccio in città e non sono mancati episodi di tensioni tra gruppi di diverse nazionalità.