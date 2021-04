Giovanna Boda tenta il suicidio lanciandosi dal balcone: il dirigente Miur è indagata per corruzione

Giovanna Boda, dirigente del Miur ha tentato il suicidio lanciandosi dal secondo piano di un palazzo a Roma. Pare che la donna, 47 anni, capo del Dipartimento delle Risorse umane del Ministero dell’Istruzione, fosse indagata per corruzione. La donna è ricoverata in gravissime condizioni al Policlinico Gemelli.

Giovanna Boda, dirigente Miur, si lancia dal secondo piano a Roma

Boda, scrive l’Ansa, si è lanciata dal secondo piano di un palazzo in piazza della Libertà a Roma. E’ successo proprio nel giorno in cui il quotidiano La Verità ha diffuso la notizia che la donna è indagata per corruzione, in concorso con altre persone. Si tratta di un’inchiesta, ha scritto La Verità, della procura di Roma relativa a presunte tangenti per affidamenti di appalti da parte del ministero. Giovanna Boda aveva ricevuto una perquisizione della Guardia di Finanza.

Il cordoglio del ministro Bianchi alla famiglia di Giovanna Boda

“Il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, è profondamente addolorato ed esprime tutta la vicinanza, sua e del Ministero, alla dottoressa Giovanna Boda e alla sua famiglia”. E’ quanto si legge in una nota.