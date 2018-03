Giovanna Melodia, avvocato e consigliera: chi è la fidanzata di Luigi Di Maio

PALERMO – “Sono un avvocato civilista e sono assolutamente orgogliosa di far parte di questo gruppo. Questo gruppo che in questi ultimi mesi è stato la mia seconda casa. Io non ho mai fatto politica, semplicemente perché non mi sono mai piaciuti i personaggi che in questi ultimi anni si sono scambiati la poltrona. La politica sana è onestà, trasparenza, condivisione. Tutto quello che dalle altre parti non troviamo”. Così Giovanna Melodia nel 2016 in un video su YouTube spiegava la sua candidatura alle amministrative di Alcamo con i 5 stelle.

Giovanna Melodia, 37 anni, è stata parazzata (clicca qui per guardare le foto) in questi giorni post-elettorali con Luigi Di Maio a Marsala tra le Saline e l’isola di Mothia. I due, raccontano, si sarebbero conosciuti alla fine del 2017 durante una visita in Sicilia di Di Maio, poco dopo la sua rottura con la ex fidanzata Silvia Virgulti.

La foto è stata pubblicata dal giornale locale AlqamaH, che ha raccontato il loro weekend trascorso in Sicilia. “Non è certamente inaspettata e non è passata inosservata”, scrive il giornale, “Infatti, come rivelato da diversi quotidiani di gossip in questi ultimi mesi, non è più un segreto la sua relazione con la giovane consigliera comunale del M5S alcamese Giovanna Melodia”.

Luigi Di Maio e Giovanna Malodia, si legge ancora, “sono stati avvistati insieme in giro per la città di Castellammare del Golfo a godersi il sole primaverile. Di Maio e Melodia si sono concessi una lunga passeggiata approfittando del clima quasi estivo di questi giorni. In particolare sono stati visti al Belvedere, alla spiaggia plaia e alla Cala Marina di Castellammare del Golfo. Dopo si sono spostati a Marsala, per una visita allo stagnone e alla zona del marsalese”.

“Fatti privati” taglia corto il sindaco Domenico Surdi, avvocato, 35 anni. E lo dice dopo aver parlato al telefono con Di Maio: “Lasciamoli in pace, la cosa non riguarda nessuno… Ci siamo sentiti solo per un cenno al futuro, in felice apprensione per il post elezione, tutti contenti, grati a Luigi”.