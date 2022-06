Giovanni Allevi ha un tumore. A dirlo è lo stesso pianista e compositore 53enne. Da giorni lamentava forti mal di schiena ed era stato costretto a fermarsi e a sospendere i suoi impegni lavorativi.

Giovanni Allevi su Instagram: “Ho una malattia insidiosa dal suono dolce”

“Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”. Queste le parole usate da Giovanni Allevi su Instagram nel post pubblicato, al quale ha allegato anche una foto in cui ha “tradotto” in musica la parola mieloma.

Dopo l’ultimo acclamato live alla Konzerthaus di Vienna, Allevi è stato consapevole di non poter più continuare l’attività concertistica. A fine estate, il Maestro sarebbe tornato anche in Giappone ed in Cina. Ora è stato annullato il tour estivo di Estasi 2022. Tanti i fan che si sono stretti intorno a lui nel dolore, con messaggi di incoraggiamento.

Che tipo di tumore è il mieloma multiplo

Il mieloma multiplo è un tumore che si origina da un tipo di globuli bianchi chiamati plasmacellule. Si tratta di cellule che aiutano a combattere le infezioni, fabbricando gli anticorpi che riconoscono, attaccano e distruggono i germi. Il mieloma multiplo è caratterizzato dall’accumulo di cellule tumorali nel midollo osseo dove crescono e maturano le cellule progenitrici dei globuli rossi, dei globuli bianchi e delle piastrine (le cellule che circolano nel sangue).

Anziché produrre anticorpi utili, le cellule tumorali producono anticorpi anomali, che possono causare problemi a vari organi, in primo luogo ai reni.