CAGLIARI – Tutte pazze per il Dott. Angiolini. E’ lui il medico più bello d’Italia: galeotta fu una foto in camice pubblicata sulla sua pagina Facebook per pubblicizzare il suo nuovo ambulatorio. I commenti apparsi in calce, soprattutto di donne, parlano da sé.

Bello e con un curriculum di tutto rispetto, Giovanni Angiolini si è laureato a pieni voti in medicina ed è specializzato in Ortopedia e traumatologia. Ha un master ed esperienze in giro per tutta Italia ed è stato anche concorrente del Grande Fratello 2015, dove ha conosciuto la sua ex, Mary Falconieri. Originario di Sassari, il bel dottore oggi è tornato nella sua Sardegna. Vive a Cagliari, dove ha appena avviato una nuova collaborazione con uno studio medico.

E proprio una foto, scattata mentre era a lavoro dietro la nuova scrivania, gli ha fatto raccogliere i complimenti da tutta Italia. “Dottore credo che da oggi avrò molto mal di schiena non so come mai ma mi è appena iniziato”, scrive qualcuna. “Immaginati se fossi ginecologo quante clienti avresti..”, scherza qualcun’altra.

Il dottore lusingato ha spiegato al giornale locale Casteddu online: “È stato tutto inaspettato, il post che ho messo sulla mia pagina Facebook era per pubblicizzare il mio nuovo ambulatorio. Non potevo aspettarmi tutte queste condivisioni e commenti, leggeri, carini e scherzosi”. E a quelle pronte a “farsi del male”, pur di affidarsi alle sue cure, risponde: “Non credo che nessuna donna voglia davvero fratturarsi le gambe, anche perché dopo l’intervento la manderei dritta dritta in Psichiatria”.

Per chi se lo stesse domandando, il dottor Angiolini non è su piazza: è felicemente fidanzato con Nieves Bolos, modella e psicologa spagnola.