Giovanni Liotti, è morto lo psichiatra del cognitivismo italiano

ROMA – Lo psichiatra Giovanni Liotti è morto ieri, lunedì 9 aprile, nella sua casa di Casal Palocco. Aveva 73 anni.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Nato a Tripoli, in Libia, il 27 marzo 1945, Giovanni Liotti nel 1978 è stato socio fondatore della Società italiana di terapia comportamentale e cognitiva, di cui è stato presidente dal 2000 al 2006. Quarant’anni più tardi la Sitcc conta quattromila iscritti ed è la società più numerosa in ambito psicoterapeutico.

Nel 1983 scrisse insieme a Vittorio Filippo Guidano “Cognitive processes and emotional desorders”, che fu premiato come il miglior libro dell’anno sulla psicoterapia. Da allora il suo interesse si è focalizzato sullo studio della connessione tra dissociazione psicopatologica e attaccamento disorganizzato e nel 2005 Giovanni Liotti ha ricevuto il premio Pierre Janet’s Writing Award. Soltanto adesso “Cognitive processes” sarà pubblicato in Italia.

La presidente della Società di terapia comportamentale e cognitiva, Rita Ardito, dice: “Giovanni Liotti è sempre stato un riferimento per tutti noi e i suoi studi rimarranno pilastri fondamentali della letteratura psicologica e psichiatrica che ha formato, e continuerà a formare, migliaia di psicologi, psichiatri e psicoterapeuti. Vorrei ricordarne il grande calore, l’umanità e l’attenzione per gli allievi e i pazienti. Ancora a gennaio aveva partecipato a una giornata di studi a Roma sulla terapia cognitiva e il prossimo 20 settembre, a Verona, lo avremmo premiato come maestro”. Un premio che, adesso, sarà assegnato alla memoria.