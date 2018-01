VICENZA – Un ragazzo di 17 anni, Giovanni Massignani, ha perso la vita dopo un drammatico scontro frontale avvenuto lungo la provinciale Valchiampo, ad Arzignano, all’altezza di via dei Mille. L’incidente è avvenuto martedì 2 gennaio, intorno alle 11,30.

Secondo una prima ricostruzione il giovane, mentre viaggiava in sella al suo scooter si è scontrato frontalmente con una Seat Ibiza che proveniva dal senso opposto. Della tragedia è stata informata la Procura di Vicenza che ha già aperto un fascicolo. Per ore sul posto hanno lavorato gli agenti della polizia locale, per ricostruire la dinamica del sinistro.