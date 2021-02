Oggi, 11 febbraio, è giovedì grasso. Inizia così il Carnevale 2021, il primo al tempo del coronavirus. Non sarà come gli altri anni, niente feste e sfilate di carri, niente assembramenti di genitori e bimbi a gettare coriandoli per strada. Ma in fondo indosseremo lo stesso tutti una mascherina.

E comunque nulla vieta di mascherarsi in casa e festeggiare con le ultime abbuffate prima della quaresima. Carnevale, deriva infatti dal latino carnem levare, eliminare, cioè finire tutta la carne entro il martedì successivo. Da mercoledì comincia poi il periodo di penitenza e digiuno, fino alla Pasqua.

Sarà comunque il Carnevale più social di sempre. Ecco allora una lista delle frasi più virali su WhatsApp e Facebook perfette per augurare “Buon Carnevale 2021”.

Giovedì grasso, frasi auguri di “Buon Carnevale 2021”: i classici

A carnevale ogni scherzo vale, ma che sia uno scherzo che sa di sale. (Proverbio)

Carnevale guarisce ogni male. (Proverbio)

Papà mi compri i coriandoli?

No! L’anno scorso li hai buttati via tutti! (Anonimo)

Pulcinella ed Arlecchino, Stenterello e Meneghino, con Brighella e Pantalone, Colombina e Balanzone, fanno ridere i bambini. Viva, viva i burattini!

Carnevale tutte le feste fa ritornare! (Proverbio)

Perché la vita è come un Carnevale, non sai mai quale scherzo ti riserverà.

Charlie Chaplin diceva ’Chi non ride mai non è una persona seria’. Goditi il miglior carnevale di sempre!

Giovedì grasso, frasi auguri di “Buon Carnevale 2021”: filastrocche per bambini